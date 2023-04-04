Ünlü oyuncu duyurdu: 'Cilt kanseri olabilirim'

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 17:36

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 17:43

Marvel sinema dünyasının ünlü oyuncularından Hugh Jackman, "Bunu benden duymanızı istedim" diyerek sosyal medya hesabı üzerinden 2 defa biyopsi yaptırdığını ve cilt kanseri olabileceğini açıkladı.

'X-Men', 'Logan' ve 'The Wolverine' filmlerinin yıldızı Hugh Jackman, bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyor. Burnunun üzerinde yapıştırılmış bir bantla kamera karşısına geçen Avustralyalı yıldız oyuncu, iki kez biyopsi yaptırdığını ve burnunun etrafından parça alınıp inceleme yapıldığını belirtti. Hugh Jackman, doktorunun alınan parçalarda 'bazal hücreli karsinom' olmasından şüphelendiğini açıkladı.

Ünlü oyuncu son olarak burnundaki sorunun 25 yıl önce başına geldiğini ancak şimdi ortaya çıktığını söylerken, hayranlarını güneş kremi kullanmaları gerektiği konusunda uyardı.

Jackman, sosyal medya açıklamasında şöyle konuştu:

"Birisinin beni sokakta görme durumuna karşılık bunu benden duymanızı istedim. 2 defa biyopsi yaptırdım. Doktoruma gittim ve küçük kitleler gördüğünü söyledi. Bunların ne olduğunu şimdilik bilmiyor ama 'bazal hücreli karsinom' olabileceğini henüz bilmediğini söyledi. 2-3 gün içerisinde ne olduğunu öğreneceğim ve öğrendiğim gibi sizi bilgilendireceğim.

Sadece size hatırlatmak için söylüyorum; 'bazal hücreli karsinom' bütün cilt kanserleri arasında en az tehlikeli olanı.

Bütün bu olanlar 25 yıl önce başıma geldi ve şimdi ortaya çıkıyor. Biraz güneş kremi sürün. Hala inanılmaz zamanınız var orada.

Lütfen dikkat edin."

BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM NEDİR

Bazal hücreli karsinom, bazal hücreli cilt kanseri ya da bazalioma, bir cilt kanseri türüdür. BHK olarak kısaltılan hastalık deride bulunan eski hücrelerin ölmesiyle onların yerine yenilerini üreten, bazal hücre olarak adlandırılan hücre tipinde başlayan ve en yaygın görülen cilt kanseri türü olup, genellikle acısız olarak kalkmış olan deride, telanjiyektazik ya da ülseratik durumun görülmesi semptomları arasındadır.