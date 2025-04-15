Ünlü oyuncu Ege Kökenli hamile olduğunu duyurmuştu: İlk pozunu paylaştı

Başarılı oyuncu Ege Kökenli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurdu. Eşi Lior Ahituv ile bebek heyecanı yaşayan Kökenli, “Bu aşk hikayesine yeni bir karakter ekliyoruz” notuyla büyük mutluluk yaşadığını paylaştı.

Ünlü oyuncu Ege Kökenli hamile olduğunu duyurmuştu: İlk pozunu paylaştı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.04.2025 - 09:50

Aykut Enişte, Güneşin Kızları, Duy Beni ve Paranoya gibi yapımlarla tanınan başarılı oyuncu Ege Kökenli, ilk kez anne olmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda hakkında çıkan hamilelik iddialarını sessizliğe bürüyen Kökenli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebek beklediğini doğruladı.

32 yaşındaki oyuncu, eşi Lior Ahituv ile birlikte ilk bebeklerini beklediklerini duyurduğu paylaşımda, "Bu aşk hikayesine yeni bir karakter ekliyoruz. Çok yakında: Bebek A" notunu düştü.

Hamileliğini duyurduğu videoda büyüyen karnı dikkat çekerken, paylaşım kısa sürede birçok tebrik mesajı aldı.

Ege Kökenli, bebeğinin cinsiyetine dair henüz bir açıklamada bulunmadı.


Etiketler: #Ege Kökenli #Lior Ahituv

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