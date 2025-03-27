Oyuncu Ege Kökenli anne oluyor!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 16:09

Güncelleme: 27.03.2025 - 16:09

Ünlü oyuncu Ege Kökenli, anne olmaya hazırlanıyor. Aykut Enişte, Güneşin Kızları, Duy Beni ve Paranoya gibi yapımlarla tanınan Kökenli’nin hamile olduğu öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 32 yaşındaki oyuncu ve eşi Lior Ahituv, bebek bekliyor. Kökenli’nin yaklaşık dört aylık hamile olduğu belirtilirken, bebeğin cinsiyetinin şimdilik gizli tutulduğu ifade edildi.

EGE KÖKENLİ KİMDİR?



Ege Kökenli, 20 Mart 1993 yılında Kırklareli'de doğdu. Haliç Üniversitesi'nde Konservatuar mezunu olan Kökenli, oyunculuk hayatına 2004 yılında rol aldığı "En İyi Arkadaşım" dizisi ile başladı. Ege Kökenli ayrıca, Anadolu Kaplanı, Öğretmen Kemal, Yahşi Cazibe, Asla Vazgeçemem, Güneşin Kızları, Kalp Atışı, Taksim Hold'em, Aykut Enişte, Yasak Elma gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.