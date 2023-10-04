Ünlü oyuncu Engin Yüksel'in evlat acısı: 28 aylık oğlu hayatını kaybetti

Ünlü dizi oyuncusu Engin Yüksel'in 28 aylık oğlu Çınar Aziz hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu paylaşımında, "Bana ve bize bir kız kardeş emanet edip gittin... Emanetin kalbimizin başımızın üstüne" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 08:16
Ünlü oyuncu Engin Yüksel'in evlat acısı: 28 aylık oğlu hayatını kaybetti
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Tiyatro ve sinema oyuncusu olarak çeşitli projelerde rol alan, Kaygısızlar dizisindeki rolüyle geniş kitlelerce tanınan ve aynı zamanda seslendirme sanatçılığı da yapan Engin Yüksel'in 28 aylık oğlu hayatını kaybetti.

Yüksel, sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu.

"YAŞAMAK NE ZORMUŞ BE OĞLUM..."

Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"1 Ekim 2020 Perşembe,  annenizin ve benim size hamile olduğunu öğrendiğimiz gün ve tarih. 1 Ekim 2023 Pazar, 28 ay boyunca vermiş olduğun yaşama savaşını bıraktığın gün... Canım oğlum; Yaşamak ne zormuş be oğlum, bunu seni yitirdiğim vakit anladım. Ne dündü be ne gündü dedim ve ben ve biz can dostlarım senden çok şey öğrendik. Bana ve bize bir kız kardeş emanet edip gittin... Emanetin kalbimizin başımızın üstüne. Ben ve biz ve can dostlarım seni çok sevdik... Seni beni bizi var eden benden bizden çok sevdi seni. Huzurunda uyu bende senin huzurunda uyuyacağım oğlum."


Engin Yüksel

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