Ünlü oyuncu Ezgi Mola evleniyor

Yayınlanma: 08.05.2023 - 14:02

Güncelleme: 08.05.2023 - 14:10

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Mola'nın nikah törenine 14 kişinin katılacağı iddia edildi.

Gazete Magazin'in haberine çiftin nikah törenine aile ve yakın dostlarının katılacacak. Törende nikah şahitliğini ise Sinan Engin ve Oğulcan Engin'in yapacağı öğrenildi.