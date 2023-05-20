Ünlü oyuncu Funda Eryiğit anne oldu

Yayınlanma: 20.05.2023 - 11:38

Güncelleme: 20.05.2023 - 12:32

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Boğa Boğa filmiyle dikkat çeken oyuncu Funda Eryiğit, bir süredir birliktelik yaşadığı Berkun Oya ile nikâh masasına oturmuştu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Eryiğit, ilk bebeğini dünyaya getirdi. İlk bebeklerini kucaklarına almanın sevincini yaşayan Funda Eryiğit ve Berkun Oya, oğullarına 'Civan' adını verdi.