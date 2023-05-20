Ünlü oyuncu Funda Eryiğit anne oldu
Berkun Oya ile geçtiğimiz aylarda nikâh masasına oturan ünlü oyuncu Funda Eryiğit anne oldu. İlk bebeğini kucağına alan oyuncu, oğluna 'Civan' adını verdi.
Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Boğa Boğa filmiyle dikkat çeken oyuncu Funda Eryiğit, bir süredir birliktelik yaşadığı Berkun Oya ile nikâh masasına oturmuştu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Eryiğit, ilk bebeğini dünyaya getirdi. İlk bebeklerini kucaklarına almanın sevincini yaşayan Funda Eryiğit ve Berkun Oya, oğullarına 'Civan' adını verdi.
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