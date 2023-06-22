Ünlü oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer evlendi
Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren ünlü oyuncu Eda Ece, birliktelik yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturdu.
Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer ile yılın en uzun günü olan 21 Haziran’da evlendi.
Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen düğünde, Eda Ece’nin nikâh şahitliğini menajeri Gaye Sökmen, Melda Narmanlı Çimen, Ayşegül Aldinç ve Merve Karakimseli yaptı.
Buğrahan Tuncer’in nikah şahitleri ise Tuncay Özilhan, Yunus Emre Sonsırma ve Selçuk Karakimseli oldu.
Düğüne sanat ve spor dünyasından pek çok isim katıldı.
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