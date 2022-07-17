Ünlü oyuncu Hande Ataizi ölümden döndü: Aracı bir anda alev aldı!
Oyuncu Hande Ataizi geçtiğimiz akşam oğlu ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile komşusunun aracıyla eve dönerken büyük bir kaza atlattı. 4 kişinin bulunduğu araç, bir anda alev aldı.
Ünlü oyuncu Hande Ataizi, oğlu ve sevgilisiyle birlikte ölümden döndü.
Ataizi'nin içinde bulunduğu araç bir anda alev aldı.
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, araçtan uzaklaşınca aracın patlayarak alev almasıyla şok olan ve bir süre kendine gelemeyen Hande Ataizi, “Büyük bir kaza atlattık. Çevredeki insanların kornaları, ‘araba yanıyor hemen inin’ bağrışları bizi kurtardı. İnanamıyorum, hâlâ şoktayım. Eğer bir dakika daha geç fark etsek araç kapılarını kilitlermiş ve çıkma ihtimalimiz yokmuş. Son anda uzaklaşarak kurtulduk” dedi.
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