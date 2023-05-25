Ünlü oyuncu Hande Doğandemir'den Kılıçdaroğlu paylaşımı: 'Cesaretine, psikolojine sağlık'

Yayınlanma: 25.05.2023 - 12:03

Güncelleme: 25.05.2023 - 12:03

Cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci tura 3 gün kaldı. Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'dan yaptığı bir açıklamayı alıntılayarak paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un programına çıktıktan sonra "İlk defa manipülasyonlar, montajlar, yalanlar, iftiralar, türlü türlü sahtekarlıklar olmadan, yüz yüze konuşabildik, tanışabildik…" paylaşımında bulunmuştu.

Doğandemir, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını alıntayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sende nasıl bir sabır var pirom cesaretine, psikolojine sağlık"