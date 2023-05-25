2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir'den Kılıçdaroğlu paylaşımı: 'Cesaretine, psikolojine sağlık'

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, sosyal medya hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu alıntılayarak bir paylaşımda bulundu. Doğandemir, "Sende nasıl bir sabır var" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2023 - 12:03
Ünlü oyuncu Hande Doğandemir'den Kılıçdaroğlu paylaşımı: 'Cesaretine, psikolojine sağlık'
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci tura 3 gün kaldı. Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'dan yaptığı bir açıklamayı alıntılayarak paylaşımda bulundu. 

Kılıçdaroğlu, Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un programına çıktıktan sonra "İlk defa manipülasyonlar, montajlar, yalanlar, iftiralar, türlü türlü sahtekarlıklar olmadan, yüz yüze konuşabildik, tanışabildik…" paylaşımında bulunmuştu. 

Doğandemir, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını alıntayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sende nasıl bir sabır var pirom cesaretine, psikolojine sağlık"


Hande Doğandemir Kemal Kılıçdaroğlu

İlgili Haberler

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'den 'oy kullan' çağrısı

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'den 'oy kullan' çağrısı
Sette fenalaşan ünlü oyuncu Ray Stevenson yaşamını yitirdi

Sette fenalaşan ünlü oyuncu Ray Stevenson yaşamını yitirdi
Ünlü oyuncu Funda Eryiğit anne oldu

Ünlü oyuncu Funda Eryiğit anne oldu

En Çok Okunan Haberler