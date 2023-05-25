Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'den 'oy kullan' çağrısı

Yayınlanma: 25.05.2023 - 10:19

Güncelleme: 25.05.2023 - 10:19

'Cesur ve Güzel', 'Sefirin Kızı', 'Zeytin Ağacı' gibi dizilerdeki rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Büyüküstün, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yaptığı paylaşımında, ""Birbirimizden ayrı değiliz hiçbirimiz. Ayrışmak karşı karşıya gelmek yerine bütünün parçaları olduğumuzu bilsek ve buna sahip çıksak... Hepimiz aynı şeyi istemiyor muyuz kendimiz ve ülkemiz için?" ifadelerini kullandı.

"NEYE EVET DEDİĞİNİ BİL!"

Hayalindeki ülkeyi yazan Büyüküstün devamında ise "Bir takım taraftarı gibi değil bilinçli oy kullan! Araştır gözünü, kulağını kapatma. Neye evet dediğini bil" dedi.







