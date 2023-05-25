2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'den 'oy kullan' çağrısı

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından cumhurbaşkanı seçimine ilişkin paylaşımda bulundu. Büyüküstün, "Neye 'evet' dediğini bil" yorumunda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2023 - 10:19
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'den 'oy kullan' çağrısı
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'Cesur ve Güzel', 'Sefirin Kızı', 'Zeytin Ağacı' gibi dizilerdeki rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Büyüküstün, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yaptığı paylaşımında, ""Birbirimizden ayrı değiliz hiçbirimiz. Ayrışmak karşı karşıya gelmek yerine bütünün parçaları olduğumuzu bilsek ve buna sahip çıksak... Hepimiz aynı şeyi istemiyor muyuz kendimiz ve ülkemiz için?" ifadelerini kullandı.

"NEYE EVET DEDİĞİNİ BİL!"

Hayalindeki ülkeyi yazan Büyüküstün devamında ise "Bir takım taraftarı gibi değil bilinçli oy kullan! Araştır gözünü, kulağını kapatma. Neye evet dediğini bil" dedi.




Tuba Büyüküstün 2023 seçimleri

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