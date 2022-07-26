Ünlü oyuncu Jason Momoa trafik kazası geçirdi

26 Temmuz 2022 Salı, 13:10

Oyuncu Jason Momoa, Calabasas, California yakınlarında karşı yoldan gelen bir motosikletliyle kaza yaptı.

Kaza sonucu motosikletli kişi yaralanırken, Momoa ise kazayı yara almadan atlattı.

California Otoyol Devriyesi'nin aktardığına göre, Jason Momoa'nın kullandığı otomobil ile oyuncunun aracının yoluna giren motosikletli Vitaliy Avagimyan çarpıştı. Arabanın sol ön tarafına çarpan motosiklet sürücüsü Avagimyan, kazanın etkisiyle motosikletinden fırladı. Momoa, bir sürücüyü durdurarak 911’i aramasını istedi.

Hafif yaralanan Avagimyan, ambulansla Northridge Hastanesi’ne götürüldü.

Oyuncu tarafından kazaya dair bir açıklama yapılmadı.



