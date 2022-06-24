Yunanistan'da ünlü oyuncuları taşıyan 2 sürat teknesi çarpıştı

24 Haziran 2022 Cuma, 15:39

Yunan Sahil Güvenlik Biriminin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, toplam 16 kişiyi taşıyan iki sürat motorunun Palaia Fokaia açıklarında çarpıştığı ve yolculardan birinin hafif yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada, kimliği belirtilmeyen yaralı yolcunun hastaneye sevk edildiği, diğer 15 yolcunun ise sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

"Kalbinin Sesini Dinle 3" isimli Amerika-Kanada ortak yapımı romantik komedi türündeki sinema filminin çekimleri için çok sayıda ünlü oyuncu Yunanistan'da bulunuyordu.

İlki 20 yıl önce sinemada seyirciyle buluşan ve yönetmenliğini Joel Zwick'in yaptığı, yapımcılığını Gary Goetzman, Tom Hanks ve Rita Wilson'un üstlendiği filmin başrollerinde Nia Vardalos, John Corbett gibi isimler bulunuyordu.

İkincisi de 2016'da Kirk Jones'un yönetmenliğinde çevrilen filmde, ABD'de yaşayan, geleneklerine bağlı bir Yunan ailenin hayatı anlatılıyordu.