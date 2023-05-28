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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oyunu kullandı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile birlikte Göktürk’te Nejat Sabuncu İlkokulu’nda oyunu kullandı.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 13:06
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oyunu kullandı
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Seçmenler saat 08.00'den itibaren sandık başlarına gitmeye başladı. Saat 10.00’da okula gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, oy kullanacağı sandığın bulunduğu sınıfa girdi.

Görevlilerden oy pusulası ve mührü alan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ oylarını kullandı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ daha sonra okuldan ayrıldı.


Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer oy pusulası Oy Seçim

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