Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oyunu kullandı
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile birlikte Göktürk’te Nejat Sabuncu İlkokulu’nda oyunu kullandı.
Seçmenler saat 08.00'den itibaren sandık başlarına gitmeye başladı. Saat 10.00’da okula gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, oy kullanacağı sandığın bulunduğu sınıfa girdi.
Görevlilerden oy pusulası ve mührü alan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ oylarını kullandı.
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ daha sonra okuldan ayrıldı.
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