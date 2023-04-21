Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu 'Boğa Boğa' Netflix'te

Yayınlanma: 21.04.2023 - 14:30

Güncelleme: 21.04.2023 - 14:30

Yönetmenliğini Onur Saylak’ın, senaryo yazarlığını Hakan Günday’ın üstlendiği, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit’in paylaştığı yeni film Boğa Boğa Netflix'te yayınlandı.



Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği filmde Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'e Gürgen Öz, Müge Bayramoğlu, Onur Gürçay, Aşkın Şenol, Hayat van Eck, Kerem Arslanoğlu, Onur Akgülgil, Ahmet Baki Kurtuluş, Nadi Güler gibi isimler eşlik ediyor.



Filmin konusu ise şöyle:

İstanbullu bir çift olan Yalın ve Beyza, Assos’ta bir köye taşınır. Yeni bir hayata başlamak üzere buraya gelmişlerdir. Ancak ilk günden itibaren köylüler Yalın’a olumsuz ve tehditkâr biçimde yaklaşır. Çok geçmeden bu tepkilerin şiddeti hızla yükselir ve bir gün Yalın, bir gencin saldırısına uğrar. Bu saldırıyla birlikte Yalın’ın gerçekte kim olduğu ortaya çıkacak ve köy halkıyla arasında gizli bir savaş başlayacaktır.



