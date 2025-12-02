Ünlü oyuncu Murat Cemcir yoğun bakıma kaldırılmıştı: Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi!

“Çalgı Çengi”, “Düğün Dernek”, “Ailecek Şaşkınız” ve “Kardeş Payı” gibi sevilen yapımlarla tanınan 49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir, geçen çarşamba günü evinde rahatsızlanarak Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

İç kanama geçirdiği tespit edilen Cemcir, yoğun bakıma alındı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Cemcir'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Divertikül kanaması ile hastanede, gereken müdahaleler yapıldı" denildi.

Tedaviye olumlu yanıt verdiği belirtilen Cemcir'in bugün yoğun bakımdan çıkarılması bekleniyor.

MURAT CEMCİR KİMDİR?

Murat Cemcir, 30 Kasım 1979'da Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya geldi. Cemcir, 2000’lerin başında televizyon ve sinemada küçük rollerle başladı. Zamanla, özellikle komedi alanında öne çıkan birçok projede yer aldı ve geniş kitlelerce tanındı.

Cemcir, Çalgı Çengi (2010), İşler Güçler (2012), Düğün Dernek (2013), Kardeş Payı (2014–2015), Ailecek Şaşkınız (2018) gibi yapımlar yer aldı.

Bunların dışında dram, suç ve sanat filmlerinde de yer aldı. Özellikle 2012 yapımı Yeraltı ile 2018 yapımı Ahlat Ağacı gibi filmler ile oyunculuk yelpazesini genişletti.