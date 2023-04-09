Nejat İşler neden otelde kaldığını açıkladı

'Aile' dizisinde 'Cihan Soykan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nejat İşler neden otelde kaldığına dair sorulara yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 15:14
Nejat İşler neden otelde kaldığını açıkladı
Abone Ol google-news

'Aile' dizisiyle gündemde olan oyuncu Nejat İşler, YouTube'da katıldığı bir canlı yayında neden uzun süredir otelde yaşadığını açıkladı.

"CİDDİ BİR İLİŞKİMİN OLMASI..."

Bir dönem Gümüşlük’te yaşayan 51 yaşındaki İşler, “Otelde kalıyorum İstanbul’da. Benim evde yaşamam için ciddi bir ilişkimin olması, yani bir kadın olması ve onun bir ev istemesi gerek. Onun dışında evde yaşamayı canım çekmiyor" dedi.


Nejat İşler

İlgili Haberler

Nejat İşler: Deprem beni depresyona soktu

Nejat İşler: Deprem beni depresyona soktu
Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ve Nejat İşler... 'Aile' dizisinden yeni tanıtım: Yayın tarihi belli oldu!

Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ve Nejat İşler... 'Aile' dizisinden yeni tanıtım: Yayın tarihi belli oldu!
Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ve Nejat İşler... 'Aile' dizisinden ilk fragman yayınlandı, sosyal medya yıkıldı

Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ve Nejat İşler... 'Aile' dizisinden ilk fragman yayınlandı, sosyal medya yıkıldı

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler