Nejat İşler neden otelde kaldığını açıkladı
'Aile' dizisinde 'Cihan Soykan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nejat İşler neden otelde kaldığına dair sorulara yanıt verdi.
'Aile' dizisiyle gündemde olan oyuncu Nejat İşler, YouTube'da katıldığı bir canlı yayında neden uzun süredir otelde yaşadığını açıkladı.
"CİDDİ BİR İLİŞKİMİN OLMASI..."
Bir dönem Gümüşlük’te yaşayan 51 yaşındaki İşler, “Otelde kalıyorum İstanbul’da. Benim evde yaşamam için ciddi bir ilişkimin olması, yani bir kadın olması ve onun bir ev istemesi gerek. Onun dışında evde yaşamayı canım çekmiyor" dedi.
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