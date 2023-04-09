Nejat İşler neden otelde kaldığını açıkladı

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 15:14

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 15:14

'Aile' dizisiyle gündemde olan oyuncu Nejat İşler, YouTube'da katıldığı bir canlı yayında neden uzun süredir otelde yaşadığını açıkladı.

"CİDDİ BİR İLİŞKİMİN OLMASI..."

Bir dönem Gümüşlük’te yaşayan 51 yaşındaki İşler, “Otelde kalıyorum İstanbul’da. Benim evde yaşamam için ciddi bir ilişkimin olması, yani bir kadın olması ve onun bir ev istemesi gerek. Onun dışında evde yaşamayı canım çekmiyor" dedi.