Ünlü oyuncu Nilgün Belgün domuz gribine yakalandı

Yayınlanma: 21.12.2023 - 16:01

Güncelleme: 21.12.2023 - 16:01

Tiyatro oyunu için Denizli'de olan ünlü oyuncu Nilgün Belgün sosyal medya hesabından domuz gribine yakalandığını duyurdu.

Hastaneden bir fotoğraf paylaşan usta oyuncu, "Sevgili dostlar ben de en sonunda salgın olan domuz gribine yakalandım. Yarınki Fethiye ve Muğla gösterilerimi ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık. Yeni tarihleri en kısa zamanda sizinle paylaşmış olacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere…" ifadesini kullandı.