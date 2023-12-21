Ünlü oyuncu Nilgün Belgün domuz gribine yakalandı
Ünlü oyuncu Nilgün Belgün sosyal medya hesabından domuz gribine yakalandığını açıkladı.
Tiyatro oyunu için Denizli'de olan ünlü oyuncu Nilgün Belgün sosyal medya hesabından domuz gribine yakalandığını duyurdu.
Hastaneden bir fotoğraf paylaşan usta oyuncu, "Sevgili dostlar ben de en sonunda salgın olan domuz gribine yakalandım. Yarınki Fethiye ve Muğla gösterilerimi ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık. Yeni tarihleri en kısa zamanda sizinle paylaşmış olacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere…" ifadesini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 2 otomobil güvenlik testinden 'sıfır' yıldız aldı
- Özgür Özel’den aldığım Şeyh Sait mektubu
- İYİ Parti'de 'Mansur Yavaş' istifası!
- Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!
- Yılın son faiz kararı açıklandı!
- Gram altında yeni zirve!
- Erdoğan’ın düştüğü pazarlık girdabı
- AYM'den Can Atalay hakkında ikinci 'hak ihlali' kararı!
- Şimşek'ten doları olanı üzecek haber!
- İmamlar anaokulunda!