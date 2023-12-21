Ünlü oyuncunun pasaportu çalındı: Galaya katılamadı

Yayınlanma: 21.12.2023 - 11:31

Güncelleme: 21.12.2023 - 11:31

Başrollerinde Melisa Aslı Pamuk, Şebnem Sönmez, Başak Parlak, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Elifcan Ongurlar, Müjde Uzman ve Merve Çağıran'ın olduğu 'Kadınlara Mahsus' filminin galası dün akşam İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşti.

Fransa'nın Lille şehrinde Yusuf Yazıcı ile birlikte oturdukları evi soyan hırsızın pasaportunu da çalması nedeniyle galaya katılamayan Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından çok üzgün olduğunu belirterek, "Çok güzel bir iş çıkardık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gişemiz bol olsun" ifadesini kullandı.

Yarın vizyona girecek olan 'Kadınlara Mahsus' filmi, kişisel dönüşüm kampında bir araya gelen sekiz kadının öyküsünü beyazperdeye taşıyor.