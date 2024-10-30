Ünlü oyuncu Nuri Alço'dan üzen haber!

Ünlü oyuncu Nuri Alço, bağırsak yapışması rahatsızlığı nedeniyle bir operasyon geçirdi. Alço, tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tutuluyor.

Ünlü oyuncu Nuri Alço'dan üzen haber!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2024 - 11:02

6 Nisan'da Eskişehir'deki evinde rahatsızlanan Nuri Alço, eşi Burcu Alço tarafından hastaneye götürülmüş, yapılan ilk kontrolde ünlü oyuncunun beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı.

Eskişehir'deki tedavi sürecinde kalbinde de sorun olduğu tespit edilen 73 yaşındaki Nuri Alço'ya Ankara'da kalp pili takılmıştı.

Nuri Alço, karın bölgesindeki ağrılardan duyduğu şikâyet üzerine hastaneye gitti. Yapılan kontrolde Alço'nun bağırsak yapışması rahatsızlığı yaşadığı tespit edildi. Rahatsızlığın ilaçla giderilemeyeceği anlaşılınca ünlü oyuncu, bir operasyon daha geçirdi. Alço, tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tutuluyor.

Meslektaşı Metin Devrim, Nuri Alço'yu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Etiketler: #Nuri Alço #ameliyat #Hastane

İlgili Haberler

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço güzel haberi verdi: ‘Şimdi benim bayramım işte…’

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço güzel haberi verdi: ‘Şimdi benim bayramım işte…’
Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Nuri Alço'nun sağlık durumunda yeni gelişme: Kalp pili takılmak üzere Ankara’ya sevk edildi

Nuri Alço'nun sağlık durumunda yeni gelişme: Kalp pili takılmak üzere Ankara’ya sevk edildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler