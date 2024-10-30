Ünlü oyuncu Nuri Alço'dan üzen haber!

Yayınlanma: 30.10.2024 - 11:02

Güncelleme: 30.10.2024 - 11:02

6 Nisan'da Eskişehir'deki evinde rahatsızlanan Nuri Alço, eşi Burcu Alço tarafından hastaneye götürülmüş, yapılan ilk kontrolde ünlü oyuncunun beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı.

Eskişehir'deki tedavi sürecinde kalbinde de sorun olduğu tespit edilen 73 yaşındaki Nuri Alço'ya Ankara'da kalp pili takılmıştı.

Nuri Alço, karın bölgesindeki ağrılardan duyduğu şikâyet üzerine hastaneye gitti. Yapılan kontrolde Alço'nun bağırsak yapışması rahatsızlığı yaşadığı tespit edildi. Rahatsızlığın ilaçla giderilemeyeceği anlaşılınca ünlü oyuncu, bir operasyon daha geçirdi. Alço, tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tutuluyor.

Meslektaşı Metin Devrim, Nuri Alço'yu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



