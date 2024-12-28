Ünlü oyuncu Nurseli İdiz'den 'hesap' isyanı: Bir su 125 TL!

Oyuncu Nurseli İdiz, arkadaşıyla beraber gittiği Nişantaşı'nda bir mekanda sipariş ettiği makarnayı kalitesiz olduğu gerekçesiyle yiyemediğini belirtirken, yemek sonrası gelen hesaba tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu Nurseli İdiz'den 'hesap' isyanı: Bir su 125 TL!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2024 - 12:50

Nurseli İdiz, dün akşam arkadaşıyla birlikte Nişantaşı'nda bir mekâna gitti.

Makarna, çay ve su siparişi veren ikiliden İdiz, mekandan çıktıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Sipariş ettiği Carbonara adındaki peynirli makarnanın kalitesiz olduğunu savunan ünlü oyuncu, yüksek bulduğu mekânın fiyatlarını ifşa etti.

'GÖRDÜĞÜNÜZ MAKARNA 580 TL'

Instagam'da yer verdiği videoya "Carbonara içinde kaybolara" şeklinde gönderme içeren bir not düşen Nurseli İdiz, "Yiyemedim, çok sertti. Tiyatro oyunu sonrası kedilere köpeklere vereceğiz. Şu gördüğünüz makarna 580 TL. Toplam hesap 730 TL. Bir su 125 TL, 2 çay 116 TL. Başarılar diliyorum Türk halkına, başarılar" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #nurseli idiz #hesap

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