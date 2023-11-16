Ünlü oyuncu Olgun Şimşek'in yeni projesi belli oldu

Yayınlanma: 16.11.2023 - 15:58

Güncelleme: 16.11.2023 - 15:58

"Yalan Dünya", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve son olarak Netflix'te yayımlanan "Terzi" dizisiyle hafızalara kazınan usta oyuncu Olgun Şimşek, yeni dizi projesi için yakında sete çıkacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu TRT1’in “Kara Ağaç” dizisiyle anlaştı. Hikâyesi 1970’lerde geçen dizinin başta Adana’da yapılması planlanan çekim yeri Kapadokya‘ya alındı.

Cast çalışmaları devam eden Motto Yapım imzalı dizide Olgun Şimşek “Celal Ağa” rolüne hayat verecek. “Kara Ağaç”ın çekimlerinin aralık sonu, ocak başı gibi başlaması planlanıyor.