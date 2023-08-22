Olgun Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli? Olgun Şimşek'in sağlık durumu nasıl?
Olgun Şimşek hakkında aramalar hız kazandı. Yurttaşlar Olgun Şimşek'in hayatını merak etti. Peki, Olgun Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli? Olgun Şimşek'in sağlık durumu nasıl?
Olgun Şimşek geçirdiği trafik kazasından sonra kısa sürede Google'da en çok aratılan isimler arasına girdi. Olgun Şimşek'in sağlık durumunu merak eden yurttaşlar araştırmalara başladı. Peki, Olgun Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli? Olgun Şimşek'in sağlık durumu nasıl? İşte Olgun Şimşek'in hayatı...
OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?
Olgun Şimşek 1971 yılında Bursa'da doğdu. İlköğretim ve ortaöğretimini Bursa, Mustafakemalpaşa'da tamamladı, Mustafakemalpaşa Lisesi'nden mezun oldu.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın oyunculuk bölümünden 1993 yılında mezun oldu. Televizyonda şov programlarında çıkan Şimşek, Bir Demet Tiyatro komedi dizisindeki Kudret tiplemesiyle, Yedi Numara komedi dizisindeki Sabit Ballıoğlu karakteri ve İbo Show'daki Güçlü karakteri ile geniş kitlelerce tanındı. Uğur Yücel'in yönetmenlik deneyimi olan Yazı Tura filminde canlandırdığı Rıdvan rolü ile başta Altın Portakal olmak üzere birçok ödül kazandı.
Yalan Dünya dizisinde, Selahattin karakterini canlandıran Olgun Şimşek, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz başlıklı dizinin yanısıra Türk Ekonomi Bankası'nın reklâmlarında da oynadı.
OLGUN ŞİMŞEK EVLİ Mİ?
lk evliliğini Şebnem Sönmez ile yapan Olgun Şimşek, 19 Kasım 2011 tarihinde Zeynep Kocabeyoğlu ile evlendi.
OLGUN ŞİMŞEK HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
1993: Tersine Dünya - Dizi
1993: Tetikçi Kemal - Dizi
1994: Aziz Ahmet - Dizi
1994: Gülşen Abi - Dizi
1995: Yer Çekimli Aşklar - Dizi
1996: Sihirli Ceket - Dizi
1996: Sultanım - Erkan Yılbaş - Dizi
1997: Bir Demet Tiyatro - Kudret/Bahattin - Program
1998: Dış Kapının Mandalları - Dizi
1998: Karışık Pizza - Murat - Dizi
1998: Tatlı Rüyalar - Ali Haydar Akbayır - Dizi
2001: Yeşil Işık - Ferdi - Dizi
2002: Beşik Kertmesi - Dizi
2000-2003: Yedi Numara - Sabit Ballıoğlu - Dizi
2003: Alacakaranlık - Emir Büyükdereci - Dizi
2003: Yazı Tura - Rıdvan - Dizi
2005: Beyaz Gelincik - Aziz Kudret Tarhan - Dizi
2005: Kapıları Açmak - Cihan - Dizi
2008: Akşamdan Kalma - Hidayet
2009-2010: Kapalıçarşı - Mahmut - Dizi
2010: Akşamdan Kalma 2 - Hidayet
2012: Gözetleme Kulesi - Nihat - Dizi
2012: Yalan Dünya - Selahattin/Ahmet - Dizi
2012: Akşamdan Kalma 3 - Hidayet
2017: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Yaşar Kimsesiz - Dizi
2017: Bana Söyleme - Yılmaz Akbağ - Dizi
2020: Ramo - Cihangir Hanlı - Dizi
2022: Cici - İnternet filmi
2023-: Terzi - Mustafa - İnternet dizisi
OLGUN ŞİMŞEK'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Bodrum istikametinden Turgutreis'e doğru seyir halinde olan ünlü sanatçı Olgun Şimşek idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu Olgun Şimşek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şimşek, ayakta tedavi edilmesinin ardından taburcu edildi.
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