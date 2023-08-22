Yayınlanma: 22.08.2023 - 16:44

Güncelleme: 22.08.2023 - 16:44

Olgun Şimşek geçirdiği trafik kazasından sonra kısa sürede Google'da en çok aratılan isimler arasına girdi. Olgun Şimşek'in sağlık durumunu merak eden yurttaşlar araştırmalara başladı. Peki, Olgun Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli? Olgun Şimşek'in sağlık durumu nasıl? İşte Olgun Şimşek'in hayatı...

OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?

Olgun Şimşek 1971 yılında Bursa'da doğdu. İlköğretim ve ortaöğretimini Bursa, Mustafakemalpaşa'da tamamladı, Mustafakemalpaşa Lisesi'nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın oyunculuk bölümünden 1993 yılında mezun oldu. Televizyonda şov programlarında çıkan Şimşek, Bir Demet Tiyatro komedi dizisindeki Kudret tiplemesiyle, Yedi Numara komedi dizisindeki Sabit Ballıoğlu karakteri ve İbo Show'daki Güçlü karakteri ile geniş kitlelerce tanındı. Uğur Yücel'in yönetmenlik deneyimi olan Yazı Tura filminde canlandırdığı Rıdvan rolü ile başta Altın Portakal olmak üzere birçok ödül kazandı.

Yalan Dünya dizisinde, Selahattin karakterini canlandıran Olgun Şimşek, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz başlıklı dizinin yanısıra Türk Ekonomi Bankası'nın reklâmlarında da oynadı.

OLGUN ŞİMŞEK EVLİ Mİ?

lk evliliğini Şebnem Sönmez ile yapan Olgun Şimşek, 19 Kasım 2011 tarihinde Zeynep Kocabeyoğlu ile evlendi.

OLGUN ŞİMŞEK HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

1993: Tersine Dünya - Dizi

1993: Tetikçi Kemal - Dizi

1994: Aziz Ahmet - Dizi

1994: Gülşen Abi - Dizi

1995: Yer Çekimli Aşklar - Dizi

1996: Sihirli Ceket - Dizi

1996: Sultanım - Erkan Yılbaş - Dizi

1997: Bir Demet Tiyatro - Kudret/Bahattin - Program

1998: Dış Kapının Mandalları - Dizi

1998: Karışık Pizza - Murat - Dizi

1998: Tatlı Rüyalar - Ali Haydar Akbayır - Dizi

2001: Yeşil Işık - Ferdi - Dizi

2002: Beşik Kertmesi - Dizi

2000-2003: Yedi Numara - Sabit Ballıoğlu - Dizi

2003: Alacakaranlık - Emir Büyükdereci - Dizi

2003: Yazı Tura - Rıdvan - Dizi

2005: Beyaz Gelincik - Aziz Kudret Tarhan - Dizi

2005: Kapıları Açmak - Cihan - Dizi

2008: Akşamdan Kalma - Hidayet

2009-2010: Kapalıçarşı - Mahmut - Dizi

2010: Akşamdan Kalma 2 - Hidayet

2012: Gözetleme Kulesi - Nihat - Dizi

2012: Yalan Dünya - Selahattin/Ahmet - Dizi

2012: Akşamdan Kalma 3 - Hidayet

2017: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Yaşar Kimsesiz - Dizi

2017: Bana Söyleme - Yılmaz Akbağ - Dizi

2020: Ramo - Cihangir Hanlı - Dizi

2022: Cici - İnternet filmi

2023-: Terzi - Mustafa - İnternet dizisi

OLGUN ŞİMŞEK'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bodrum istikametinden Turgutreis'e doğru seyir halinde olan ünlü sanatçı Olgun Şimşek idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu Olgun Şimşek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şimşek, ayakta tedavi edilmesinin ardından taburcu edildi.