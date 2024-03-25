Ünlü oyuncu Reha Özcan, oyunun rengini belli etti: 'Şartlar değişti...'

Yayınlanma: 25.03.2024 - 10:19

Güncelleme: 25.03.2024 - 10:31

Kanal D ekranlarında yayınlanan 3 Kız Kardeş dizisinin başrol oyuncusu Reha Özcan, 31 Mart Pazar günü yapılacak seçim öncesi oyunun rengini belli etti.

Özcan'ın paylaşımı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceği şeklinde yorumlandı.

Özcan, "Hayatımda 17 kişiden dayak yiyen hiç kimseyi yalnız bırakmadım. Oy kullanmayacaktım ama şimdi şartlar değişti..." ifadelerini kullandı.

17 BAKAN DA AKP'Lİ KURUM İÇİN SAHADA

AKP'nin adayı Murat Kurum için, Kabine'deki 17 Bakanın da sahaya inip oy istemesi tepkilere neden olmuştu.

Rakibi Murat Kurum için seçim çalışmalarına katılan 17 bakanı eleştiren Ekrem İmamoğlu, "Topunuz gelin, önemli değil. Ama adayınıza yazık, adayınıza" demişti.