Ünlü oyuncu Reha Özcan, oyunun rengini belli etti: 'Şartlar değişti...'
Yerel seçimlere günler kala oyuncu Reha Özcan, AKP'nin adayı Murat Kurum için Kabine'deki 17 Bakanın da sahaya inip oy istemesine tepki gösterdi. Özcan, oyunun rengini de belli etti.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 3 Kız Kardeş dizisinin başrol oyuncusu Reha Özcan, 31 Mart Pazar günü yapılacak seçim öncesi oyunun rengini belli etti.
Özcan'ın paylaşımı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceği şeklinde yorumlandı.
Özcan, "Hayatımda 17 kişiden dayak yiyen hiç kimseyi yalnız bırakmadım. Oy kullanmayacaktım ama şimdi şartlar değişti..." ifadelerini kullandı.
17 BAKAN DA AKP'Lİ KURUM İÇİN SAHADA
AKP'nin adayı Murat Kurum için, Kabine'deki 17 Bakanın da sahaya inip oy istemesi tepkilere neden olmuştu.
Rakibi Murat Kurum için seçim çalışmalarına katılan 17 bakanı eleştiren Ekrem İmamoğlu, "Topunuz gelin, önemli değil. Ama adayınıza yazık, adayınıza" demişti.
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