Seçim ofisi önünde ateş açmışlardı... Hedefleri farklıymış!

Bağcılar'da motosikletli kişiler, muhtarlık seçim ofisi önünde 4 gün arayla havaya iki kez ateş etti. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 24.03.2024 - 10:38
Seçim ofisi önünde ateş açmışlardı... Hedefleri farklıymış!
Abone Ol google-news

Bağcılar, Yavuz Selim Mahallesi, 1063. Sokak üzerinde bulunan muhtarlık seçim ofisi önünde 14 Mart 2024 tarihinde meydana gelen olayda, gece saat 02.00 sıralarında motosikletli iki kişi havaya ateş ederek kaçtı.

Aynı adreste 18 Mart 2024 tarihinde saat 22.10 sıralarında, yine motosikletli iki kişi havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Olay yerinde yapılan incelemede 4 adet boş kovan bulundu.

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, şüphelilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin motosikleti hiç durdurmadan ateş ettikleri ardından kaçtıkları görüldü. Polis, kamera görüntülerini takip ederek 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan A.M. (27) M.B. (20) İ.C.E. (16) İ.A.'nın (24) gerçekleştirdiği eylemin muhtarlığın seçim ofisiyle ilgili olmadığı ortaya çıktı. Şüphelilerden A.M.’nin husumetlisi olan A. isimli kişinin seçim ofisi yanındaki kahvehanede olduğu, iki olayın da onu korkutmak için yapıldığı öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


bağcılar haberleri Seçim haberleri Kahvehane haberleri silah haberleri

İlgili Haberler

Adana'da taksiye silahlı saldırı: Arka koltuktaki yolcu yaralandı

Adana'da taksiye silahlı saldırı: Arka koltuktaki yolcu yaralandı
Engellerle karşılaşan muhtar adaylarının afişleri yırtıldı, silahlı saldırıya uğrayan dahi var

Engellerle karşılaşan muhtar adaylarının afişleri yırtıldı, silahlı saldırıya uğrayan dahi var
'Silahlı yağma suçu'ndan 19 yıl cezası bulunuyordu... Yakalandı!

'Silahlı yağma suçu'ndan 19 yıl cezası bulunuyordu... Yakalandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erbakan: 40 yıl sonra Şanlıurfa'da milli görüş belediyeciliğiyle buluşacağız

Erbakan: 40 yıl sonra Şanlıurfa'da milli görüş belediyeciliğiyle buluşacağız
Zeynep Bastık ‘İzmir’de 40 milyon TL yatırım yaptı’ iddialarına yanıt verdi!

Zeynep Bastık ‘İzmir’de 40 milyon TL yatırım yaptı’ iddialarına yanıt verdi!
Lütfü Savaş’a Samandağ mitinginde saldırı

Lütfü Savaş’a Samandağ mitinginde saldırı
Adana’da bir kadın sokak ortasında çıplak dolaştı! Battaniyeyle müdahale ettiler…

Adana’da bir kadın sokak ortasında çıplak dolaştı! Battaniyeyle müdahale ettiler…
Bursa’da CHP’li Bozbey ve Özdemir’in seçim afişlerine çirkin saldırı: Sandığı işaret ettiler!

Bursa’da CHP’li Bozbey ve Özdemir’in seçim afişlerine çirkin saldırı: Sandığı işaret ettiler!
Meteoroloji açıkladı: 24 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 24 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Mevduat faizinde yarış kızıştı! İşte 100 bin liranın faiz getirisi...

Mevduat faizinde yarış kızıştı! İşte 100 bin liranın faiz getirisi...
Antalya’da denizde ceset bulundu!

Antalya’da denizde ceset bulundu!