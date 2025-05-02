Ünlü oyuncu Serkan Keskin'in acı günü
Ünlü oyuncu Serkan Keskin'in annesi Zeliha Keskin hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun annesi İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı.
Baba olmak için gün sayan ünlü oyuncu Serkan Keskin'in annesi Zeliha Keskin hayatını kaybetti.
78 yaşındaki Zeliha Keskin, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hastanede bir süredir tedavi görüyordu.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Zeliha Keskin’in cenazesi, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Oyuncuyu bu zor gününde sanat camiasından dostları da yalnız bırakmadı.
Cenazeye; Cengiz Bozkurt, Onur Ünlü, Birkan Sokullu, Boran Kuzum, Sarp Aydınoğlu, Alina Boz’un yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de katıldı.
Etiketler: #Serkan Keskin #Meriç Aral #Leyla ile Mecnun
En Çok Okunan Haberler
-
- Konya'da CHP'ye silahlı saldırı!
- CHP'nin otobüs şoförüne tutuklama talebi!
- 'Sonunda ağzındaki baklayı çıkarmışsın!'
- Daire başkanı yargıdan şikâyetçi
- Rasim Ozan Kütahyalı'nın koruma kararı kaldırıldı
- O polis memuruna soruşturma
- 'Öcalan aynen şunu söyledi...'
- AFAD açıkladı: Antalya'da deprem
- İstanbullu 'Kanal İstanbul' istemiyor!
- İngiliz kadın “dünyanın en yaşlı insanı” seçildi