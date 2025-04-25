Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen sette rahatsızlandı

Yayınlanma: 25.04.2025 - 16:46

Güncelleme: 25.04.2025 - 16:46

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, önceki akşam rol aldığı 'Bahar' dizisinin Emirgan'daki çekimleri sırasında rahatsızlandı. Allen, apar topar İstinye Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Yasemin Kay Allen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Allen, geçen yıl eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açmış ancak ikilinin birlikteliği uzun sürmemişti. Erdal Kaya ile aşkına ikinci bir şans veren Allen, barıştıklarını Instagram'da takipçileriyle paylaşmıştı.



