Ünlü oyuncu Timur Acar İznik'te arsa aldı, ilk zeytin hasadını yaptı

Çakallar Dans serisinde oynadığı 'Köfte Necmi' karakteriyle hafızlara kazınan oyuncu Timur Acar, İznik’te satın aldığı zeytinlikte ilk hasadını gerçekleştirdi. Başarılı oyuncu, hasat sırasında verdiği molada çektiği fotoğrafı “Kimse görmeden” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Birçok dizi ve filmde rol alan Acar, oyunculuktan kazandığı gelirle yaptığı yatırımlar arasında yer alan İznik Aydınlar Mahallesi’ndeki 1.800 metrekarelik zeytinlikte kendi elleriyle zeytin topladı.



Oyuncunun doğal yaşamdan kareleri kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi gördü.

TİMUR ACAR KİMDİR?

Acar, 22 Aralık 1979 tarihinde Münih'de dünyaya geldi. Almanya'da çocukluğu geçen Timur Acar, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depremden sonra ailesinin memleketi olan Sakarya'nın Karasu ilçesine yerleşti. Ailesinin kökeni ise Artvin'e dayanmaktadır. Moda Sahnesi'nin kurucuları arasında yer alır. 1999 yılında tiyatro ile ilgilenmeye başladı ve 9 Eylül Üniversitesi'nde eğitim aldı. Kurşun Yarası, Avrupa Yakası ve Akasya Durağı gibi dizilerde yer alarak tanınmaya başladı. 2013 yılında Bebek İşi adlı dizide Murat rolünü oynadı. Kertenkele dizisinde Kertenkele, Ziya Hoca ve Kara Faruk rollerini üstlendi ve 2. sezon sonunda diziden ayrıldı.