Ünlü oyuncu Tuvana Türkay ameliyat oldu

Yayınlanma: 25.10.2024 - 13:37

Güncelleme: 25.10.2024 - 13:38

Oyuncu Tuvana Türkay, bacağındaki ağrının giderek şiddetlenmesi üzerine doktora gittiğini ve yapılan tetkiklerde ciddi varis sorunları tespit edildiğini açıkladı. Ameliyata alınan Türkay, yaşadığı süreci anlattı.

"ZOR GÜNLER GEÇİRDİM"

Ailesinde de varis sorunu olduğunu belirten Türkay, yaptığı açıklamada, "Uzun süredir bacak ağrısı vardı. Kramplar ve bacak şişmesi yüzünden zor günler geçirdim. Varislerim de vardı. Sonra Cesur hocayla tanıştım. Operasyon geçirdim. Varis çorabı giyiniyorum" ifadelerini kullandı.

Ameliyat sürecindeki bir fotoğraf paylaşan Türkay, "Damar sağlığınıza dikkat edin, ihmal etmeyin, ciddiye alın ve kontrol ettirin sevgiler. Biraz toparlayınca sizlerle paylaşacağım" yazdı.