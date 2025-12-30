Ünlü oyuncudan sürpriz evlilik kararı: 'Bize bu yakışırdı'

Oyuncu Yiğit Dikmen, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Elif Tezcan ile sürpriz bir karara imza atarak dünyaevine girdi.

Nikâh başvurusundan yalnızca üç gün sonra gerçekleşen evlilik, çiftin sosyal medya paylaşımıyla kamuoyuna yansıdı.

Sade bir törenle evlenen Yiğit Dikmen ve Elif Tezcan, mutluluklarını ortak bir paylaşımla duyurdu. Nikâh sürecinin kısa sürede tamamlanmasını esprili bir dille anlatan çift, takipçilerine teşekkür etti.

"BİR DELİLİK YAPARAK EVLENDİ"

Paylaşımlarında, “Salı günü başvuruda bulunup, küçük bir delilik yaparak cuma günü evlendik. Çünkü bize bu yakışırdı. Bu kısa sürede yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız, birbirimizi ve sizleri çok seviyoruz” ifadelerine yer verdiler.

YİĞİT DİKMEN KİMDİR?

Oyunculuk kariyerinden önce uzun yıllar CrossFit ile ilgilenen Yiğit Dikmen, 2014 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanındı. Yarışmanın ardından oyunculuk eğitimi alan Dikmen, dizi sektörüne adım attı.

Dikmen, kariyeri boyunca Şehrin Melekleri, Hayat Mucizelere Gebe ve Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi yapımlarda rol aldı.