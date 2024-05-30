158 yazar ve sanatçıdan ortak açıklama: 'Sokak hayvanlarının yanındayız'

Yayınlanma: 30.05.2024 - 23:11

Güncelleme: 30.05.2024 - 23:12

İktidarın sokak hayvanlarına yönelik hazırlığını tamamladığı ve sokak hayvanlarının uyutularak yaşamlarının sonlandırılmasını içeren yasa teklifi tepkilere neden olmaya devam ediyor.

158 yazar ve sanatçı bir araya gelerek sokak hayvanlarının uyutulmasına yönelik yasa teklifine yayımladıkları açıklama ile tepki gösterdi. Açıklamada, "Sanatçılar ve yazarlar olarak 'Toplayamazsın hapsedemezsin, öldüremezsin' diyen sese sesimizi katıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"ONLAR YOKSA EKSİĞİZ"

158 sanatçının imzasını taşıyan ortak açıklama şu şekilde:

"Diğer canlılara yönelik şiddetin aldığı son biçim, sahiplenilmeyen sokak hayvanlarını katletmek için çıkartılması düşünülen yasa. Bu katliam girişimi, toplumun içinde kavrulduğu şiddet sarmalından ayrı düşünülmemeli. Devletin görevi, kentlerin, mahallelerin bizimle aynı haklara sahip sakinleri olan sokak hayvanlarını öldürmek ya da zulüm görecekleri barınaklara hapsetmek değil, özgür biçimde şiddetten korunarak yaşamalarını sağlamak olmalı.

Sanatçılar ve yazarlar olarak “toplayamazsın hapsedemezsin, öldüremezsin” diyen sese sesimizi katıyoruz, Sokak hayvanlarının yaşam haklarını korumak; sağlıklı, mutlu, özgür yaşamalarını sağlamak için yaratılacak her türlü kamusal çözümün parçası olmaya hazır olduğumuzu belirtiyoruz.

Dünyada birbirimizi tamamlıyoruz. Onlar yoksa eksiğiz."

Açıklamada imzası bulunan sanatçıların listesi:

Abidin Parıltı

Adnan Özyalçıner

Afşin Kum

Ahmet Erkam Saraç

Ahmet Ümit

Algan Sezgintüredi

Ali Erkan Güneri

Alper Canıgüz

Altay Öktem

Arlin Çiçekçi

Aslı Ilgın Kopuz

Aslı Tohumcu

Aybike Ertürk

Ayfer Tunç

Aylin Balboa

Ayşe Kaygusuz Şimşek

Ayşe Kulin

Ayşe Övür

Ayşe Sarısayın

Ayşegül Devecioğlu

Ayşen Şahin

Baran Güzel

Başak Canda

Başak Saçlıoğlu

Başar Başarır

Başar Yılmaz

Bedia Ceylan Güzelce

Belgin Bıyıkoğlu

Bilal Acarözmen

Bilal Kayabay

Birgül Oğuz

Birhan Keskin

Buket Uzuner

Burcu Aktaş

Burhan Sönmez

Bülent Ayyıldız

Bülent Güldal

Bülent Tekin

Celal Polat

Cemile Çakır

Cihan Oğuz

Defne Suman

Demet Duyuler Doğan

Deniz Durukan

Deniz Yüce Başarır

Derya Sönmez

Dilruba Nuray Erenler

Doğu Yücel

Elçin Poyrazlar

Elif Burcu Özkan

Elif Sofya

Erkut Erdoğan

Ertan Meyan

Fatih Gezer

Fatma Işık

Fatma Nur Kaplanoğlu

Feride Çiçekoğlu

Figen Alkaç

Figen Şakacı

Fuat Sevimay

Gaye Boralıoğlu

Gonca Özmen

Göksel Bekmezci

Gülser Han Akkaş

Gün Zileli

Gündüz Vassaf

Gürsel Korat

Haden Öz

Hakan Akdoğan

Hakan Bıçakçı

Hakan Kizir

Hakan Kökçü

Hakan Yaman

Handan Tan

Hande Baba

Hande Ortaç

Harun Yiğit

Hasan Aydın

Hatice Saniye Örtlek

Haydar Ergülen

Hicri İzgören

İkbal Kaynar

İnci Aral

İnci Ponat

İrem Uzunhasanoğlu

İsmail Güzelsoy

Işın Güner Tuzcular

Jaklin Çelik

Kamil Tekin Sürek

Latife Tekin

M. Mahzun Doğan

Mahir Ünsal Eriş

Mazhar Alpman

Mehmet Ali Güner

Mehmet Bilal Dede

Mehmet Dağ

Mehmet Özceylan

Mehmet Rayman

Mehmet Said Aydın

Mehmet Zaman Saçlıoğlu

Melike İlgün

Melike Koçak

Menekşe Toprak

Metin Fındıkçı

Mevsim Yenice

Mihrap Aydın

Mine Soysal

Murat Türkeş

Murat Gülsoy

Murat Özyaşar

Murat Uyurkulak

Murat Yalçın

Mustafa Köz

Murathan Mungan

Müesser Yeniay

Müge İplikçi

Müren Beykan

Nalan Çelik

Neslihan Önderoğlu

Nurhan Suerdem

Orhan Pamuk

Oya Baydar

Oya Uysal

Oylum Yılmaz Eriş

Ömer Faruk

Özer Akdemir

Özge Doğar

Özgün Enver Bulut

Özlem Akıncı

Rahmi Emeç

Rıdvan Hatun

Salih Öztürk

Selcan Peksan

Sema Kaygusuz

Seray Şahiner

Sevim Erdoğan

Sezer Ayvaz Ateş

Sibel Oral

Sinem Sal

Suzan Kuyumcu

Şebnem İşigüzel

Şerif Temurtaş

Tomris Özden

Tuğçe Yerdelen

Turgay Kantürk

Turgut Üzüm

Tülin Dursun

Uğur Olgar

Ulviye Alpay

Ümit Kıvanç

Vahit Uysal

Vecdi Sayar

Yasemin Göksu

Yasemin Özek

Yavuz Ekinci

Yusuf Aksoy

Zeynep Ezmen

Zeynep Göğüş

Zeynep Kaçar

Zeynep Oral

Zülfü Livaneli