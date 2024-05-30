158 yazar ve sanatçıdan ortak açıklama: 'Sokak hayvanlarının yanındayız'
AKP'nin meclise sunmaya hazırlandığı sokak hayvanlarının 'uyutulma' yasa tasarısı hakkında eleştiriler sürer iken bir tepki de sanatçılardan geldi. 158 yazar ve sanatçı bir araya gelerek sokak hayvanlarının yanında olduklarını belirten bir açıklama yayımladı.
İktidarın sokak hayvanlarına yönelik hazırlığını tamamladığı ve sokak hayvanlarının uyutularak yaşamlarının sonlandırılmasını içeren yasa teklifi tepkilere neden olmaya devam ediyor.
158 yazar ve sanatçı bir araya gelerek sokak hayvanlarının uyutulmasına yönelik yasa teklifine yayımladıkları açıklama ile tepki gösterdi. Açıklamada, "Sanatçılar ve yazarlar olarak 'Toplayamazsın hapsedemezsin, öldüremezsin' diyen sese sesimizi katıyoruz" ifadelerine yer verildi.
"ONLAR YOKSA EKSİĞİZ"
158 sanatçının imzasını taşıyan ortak açıklama şu şekilde:
"Diğer canlılara yönelik şiddetin aldığı son biçim, sahiplenilmeyen sokak hayvanlarını katletmek için çıkartılması düşünülen yasa. Bu katliam girişimi, toplumun içinde kavrulduğu şiddet sarmalından ayrı düşünülmemeli. Devletin görevi, kentlerin, mahallelerin bizimle aynı haklara sahip sakinleri olan sokak hayvanlarını öldürmek ya da zulüm görecekleri barınaklara hapsetmek değil, özgür biçimde şiddetten korunarak yaşamalarını sağlamak olmalı.
Sanatçılar ve yazarlar olarak “toplayamazsın hapsedemezsin, öldüremezsin” diyen sese sesimizi katıyoruz, Sokak hayvanlarının yaşam haklarını korumak; sağlıklı, mutlu, özgür yaşamalarını sağlamak için yaratılacak her türlü kamusal çözümün parçası olmaya hazır olduğumuzu belirtiyoruz.
Dünyada birbirimizi tamamlıyoruz. Onlar yoksa eksiğiz."
Açıklamada imzası bulunan sanatçıların listesi:
Abidin Parıltı
Adnan Özyalçıner
Afşin Kum
Ahmet Erkam Saraç
Ahmet Ümit
Algan Sezgintüredi
Ali Erkan Güneri
Alper Canıgüz
Altay Öktem
Arlin Çiçekçi
Aslı Ilgın Kopuz
Aslı Tohumcu
Aybike Ertürk
Ayfer Tunç
Aylin Balboa
Ayşe Kaygusuz Şimşek
Ayşe Kulin
Ayşe Övür
Ayşe Sarısayın
Ayşegül Devecioğlu
Ayşen Şahin
Baran Güzel
Başak Canda
Başak Saçlıoğlu
Başar Başarır
Başar Yılmaz
Bedia Ceylan Güzelce
Belgin Bıyıkoğlu
Bilal Acarözmen
Bilal Kayabay
Birgül Oğuz
Birhan Keskin
Buket Uzuner
Burcu Aktaş
Burhan Sönmez
Bülent Ayyıldız
Bülent Güldal
Bülent Tekin
Celal Polat
Cemile Çakır
Cihan Oğuz
Defne Suman
Demet Duyuler Doğan
Deniz Durukan
Deniz Yüce Başarır
Derya Sönmez
Dilruba Nuray Erenler
Doğu Yücel
Elçin Poyrazlar
Elif Burcu Özkan
Elif Sofya
Erkut Erdoğan
Ertan Meyan
Fatih Gezer
Fatma Işık
Fatma Nur Kaplanoğlu
Feride Çiçekoğlu
Figen Alkaç
Figen Şakacı
Fuat Sevimay
Gaye Boralıoğlu
Gonca Özmen
Göksel Bekmezci
Gülser Han Akkaş
Gün Zileli
Gündüz Vassaf
Gürsel Korat
Haden Öz
Hakan Akdoğan
Hakan Bıçakçı
Hakan Kizir
Hakan Kökçü
Hakan Yaman
Handan Tan
Hande Baba
Hande Ortaç
Harun Yiğit
Hasan Aydın
Hatice Saniye Örtlek
Haydar Ergülen
Hicri İzgören
İkbal Kaynar
İnci Aral
İnci Ponat
İrem Uzunhasanoğlu
İsmail Güzelsoy
Işın Güner Tuzcular
Jaklin Çelik
Kamil Tekin Sürek
Latife Tekin
M. Mahzun Doğan
Mahir Ünsal Eriş
Mazhar Alpman
Mehmet Ali Güner
Mehmet Bilal Dede
Mehmet Dağ
Mehmet Özceylan
Mehmet Rayman
Mehmet Said Aydın
Mehmet Zaman Saçlıoğlu
Melike İlgün
Melike Koçak
Menekşe Toprak
Metin Fındıkçı
Mevsim Yenice
Mihrap Aydın
Mine Soysal
Murat Türkeş
Murat Gülsoy
Murat Özyaşar
Murat Uyurkulak
Murat Yalçın
Mustafa Köz
Murathan Mungan
Müesser Yeniay
Müge İplikçi
Müren Beykan
Nalan Çelik
Neslihan Önderoğlu
Nurhan Suerdem
Orhan Pamuk
Oya Baydar
Oya Uysal
Oylum Yılmaz Eriş
Ömer Faruk
Özer Akdemir
Özge Doğar
Özgün Enver Bulut
Özlem Akıncı
Rahmi Emeç
Rıdvan Hatun
Salih Öztürk
Selcan Peksan
Sema Kaygusuz
Seray Şahiner
Sevim Erdoğan
Sezer Ayvaz Ateş
Sibel Oral
Sinem Sal
Suzan Kuyumcu
Şebnem İşigüzel
Şerif Temurtaş
Tomris Özden
Tuğçe Yerdelen
Turgay Kantürk
Turgut Üzüm
Tülin Dursun
Uğur Olgar
Ulviye Alpay
Ümit Kıvanç
Vahit Uysal
Vecdi Sayar
Yasemin Göksu
Yasemin Özek
Yavuz Ekinci
Yusuf Aksoy
Zeynep Ezmen
Zeynep Göğüş
Zeynep Kaçar
Zeynep Oral
Zülfü Livaneli
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