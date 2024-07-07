Ünlü oyuncuyla komşu çıktı... Ümit Erdim'den Meral Akşener paylaşımı!

Yayınlanma: 07.07.2024 - 11:13

Güncelleme: 07.07.2024 - 11:13

Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen Ümit Erdim eşiyle boşanmıştı. 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteriyle üne kavuşan Ümit Erdim kızıyla vakit geçirdiği anlardan paylaşım yaptı.

Ümit Erdim son olarak kızı Ses Erdim ile İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener'in fotoğrafını paylaştı. Komşusu olan Akşener ile kızı bisiklet sürerken karşılaşan Ümit Erdim paylaşımında, "Meral Teyze’sine iki tekerlekli bisiklet kullanabildiğini anlattı" ifadelerini kullandı.

Akşam yürüyüşü sırasında Meral teyzesinin önünü kesip artık iki tekerlekli bisiklet kullanabildiğini anlattı ?? #komşuculukkazanacak@meral_aksener pic.twitter.com/3Ob37pGops — Ümit Erdim (@umiterdim) July 6, 2024

Erdim'in paylaşımının altına "Meral Hanım'ı özlemiştik", "Meral Akşener'e bu saç yakıştı", "Meral Akşener'i tanıyamadım" yorumları geldi.



