Ünlü oyuncuyla komşu çıktı... Ümit Erdim'den Meral Akşener paylaşımı!

Seda Çınar ile sessiz sedasız boşanarak gündeme gelen oyuncu Ümit Erdim komşusu Meral Akşener'in doğal hallerini paylaştı. Kızı Ses'in Meral Akşener ile fotoğrafını paylaşan Ümit Erdim gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.07.2024 - 11:13
Ünlü oyuncuyla komşu çıktı... Ümit Erdim'den Meral Akşener paylaşımı!
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Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen Ümit Erdim eşiyle boşanmıştı. 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteriyle üne kavuşan Ümit Erdim kızıyla vakit geçirdiği anlardan paylaşım yaptı.

Ümit Erdim son olarak kızı Ses Erdim ile İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener'in fotoğrafını paylaştı. Komşusu olan Akşener ile kızı bisiklet sürerken karşılaşan Ümit Erdim paylaşımında, "Meral Teyze’sine iki tekerlekli bisiklet kullanabildiğini anlattı" ifadelerini kullandı.

Erdim'in paylaşımının altına "Meral Hanım'ı özlemiştik", "Meral Akşener'e bu saç yakıştı", "Meral Akşener'i tanıyamadım" yorumları geldi.



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