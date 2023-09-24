Ünlü prodüktör Naci Bayşu hayatını kaybetti

Ünlü prodüktör Naci Bayşu hayatını kaybetti. Acı haberi, orkestra şefi Tarık Sezer, sosyal medya hesabından duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2023 - 08:07
Ünlü prodüktör Naci Bayşu hayatını kaybetti
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Müzik piyasasında çok önemli işlere imza artan prodüktör Naci Bayşu hayata gözlerini yumdu.

Bayşu'nun ölüm haberini orkestra şefi Tarık Sezer, Instagram hesabından duyurdu. 

Sezer paylaşımında, "Sevgili Naci Bayşu’yu kaybettik. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.


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prodüktör Naci Bayşu

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