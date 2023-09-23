2 otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kavşakta arka arkaya 2 otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Nuğman Akbulut (19) 9 gün sonra hayatını kaybetti.
Tokat'ın Erbaa ilçesi D-100 karayolunda 14 Eylül'de akaryakıt istasyonundan çıkan Nuğman Akbulut yönetimindeki plakasız motosiklete, Vedat K. yönetimindeki otomobil çarptı.
Yola savrulan motosikletin sürücüsüne bu kez de aynı yöne giden Yunus C. yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Akbulut, çağırılan ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradan da Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza, sanayi sitesinin güvenlik kamerasına yansıdı.
HAYATINI KAYBETTİ
Akbulut, bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Akbulut, yarın ilçeye bağlı Gökal beldesinde toprağa verilecek.
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