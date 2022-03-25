Ünlü rapçi Fedez kansere yakalandı: Ameliyat 6 saat sürdü
Ünlü model ve sosyal medya fenomeni Chiara Ferragni'nin eşi rapçi Fedez, pankreas kanseri nedeniyle bıçak altına yattı. Ünlü çift, yaşadıklarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Fedez, hastane odasında verdiği pozları Instagram'dan yayımlayarak, sağlık durumunu açıkladı.
Sicilya'da 2018 yılında dünyaevine giren, Instagram'ın gözde çifti ünlü İtalyan Influencer Chiara Ferragni (34) ile rapçi Fedez (32), ikinci çocuklarını geçen sene kucaklarına almıştı. Ferragni ile mutlu birlikteliğini sürdüren ünlü rapçiden üzücü haber geldi. Fedez'e nadir görülen pankreas kanseri teşhisi konulduğu öğrenildi.
HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI
Ameliyat masasına yatan Fedez, ardından hastane odasında verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı. İyileşme ve tedavi sürecinin olumlu geçtiğinin sinyallerini veren ünlü isim, takipçilerine son sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.
"ÇOCUKLARIMA GİTMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"
Fedez, konuyla alakalı, "Pankreasın bir kısmını (tümör dahil) çıkarmak için 6 saat süren bir ameliyat geçirdim. Ameliyattan iki gün sonra iyiyim ve çocuklarıma, eve gitmek için sabırsızlanıyorum. Biraz zaman alacak..." açıklamasını yaptı.
"POZİTİF MESAJLAR İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"
Ünlü rapçi, ayrıca, "Bu yoğun günlerimde yanımda olan doktorlara, cerrahlara ve hemşirelere teşekkürler. Bana gönderdiğiniz tüm destek ve pozitif mesajlar için de çok teşekkür ederim... Sizi seviyorum" mesajını da yayımladı.
Takipçileri ise "Geçmiş olsun" mesajları ile Fedez'e destek oldu.
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