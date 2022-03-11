Ünlü yönetmen Ryan Coogler 'soyguncu' sanıldı, gözaltına alındı
Black Panther filminin yönetmeni Ryan Coogler’ın banka soyguncusu zannedilerek gözaltına alındığı ortaya çıktı. Banka, yönetmenden özür diledi.
ABD’nin Atlanta kentinde serinin devam filmi ‘Black Panther: Wakanda Forever’ı çeken yönetmen Ryan Coogler, Bank of America şubesine giderek hesabından para çekmek istedi.
Yönetmen, görevliye “Hesabımdan 12 bin dolar çekmek istiyorum. Lütfen parayı başka bir yerde sayın. İhtiyatlı davranmak isterim” yazılı bir not verdi. Kendisi de siyahi olan hamile görevli, güvenliğinden endişe ederek alarmı devreye soktu.
BANKA ÖZÜR DİLEDİ
NTV'de yer alan habere göre; ihbar üzerine gelen polis, yönetmeni kelepçeleyip kısa süre gözaltında tuttu ve olayın anlaşılmasıyla serbest bırakıldı. Coogler, polise verdiği ifadede, ailesine bakan sağlık çalışanına ödeme yapmak için para çektiğini, miktarın fazla olması nedeniyle de tedbirli davranmak istediğini anlattı.
Banka sözcüsü olaydan büyük üzüntü duyduklarını ve yönetmenden özür dilediklerini belirtti.
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