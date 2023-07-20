Ünlü sanatçı Baha Boduroğlu hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Baha Boduroğlu, 76 yaşında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2023 - 14:04
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Şarkıcı ve besteci Baha Boduroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

'Gençlik Başımda Duman' albümünün 'Ateş Böceğim' şarkısıyla tanınan sanatçı, kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

BAHA BODUROĞLU KİMDİR?

Baha Boduroğlu,  3 Şubat 1947’de İstanbul Laleli'de doğdu. Gençlik yıllarında Kent Oyuncuları, Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü Tiyatroları'nda çalışmaya başladı. Güzin Sokullu ile burada tanıştı. İkili daha sonra Selmi Andak’ın tavsiyesi üzerine kendilerini tamamen müziğe adadı. İkili, ilk 45'liklerini 1971 yılında çıkarttı. Boduroğlu ile Aysel Gürel tanıştıktan sonra beraber şarkılar yapmaya başladılar. “Gençlik Başımda Duman” albümü o yılın en satan yapımlarından oldu. 

2001 yılında Hurşid Yenigün, Esmeray, Atilla Atasoy, İskender Doğan, Ercan Turgut, Banu Kırbağ, Nur Yoldaş, Melike Demirağ, Semiha Yankı, Osman İşmen ve Selçuk Alagöz ile beraber Eski Dostlar adlı bir müzik grubu kurdular. 


Baha Boduroğlu şarkıcı besteci hayatını kaybetti

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