1 kişinin hayatını kaybettiği kavgada 6 şüpheli tutuklandı!

Yayınlanma: 20.07.2023 - 11:38

Güncelleme: 20.07.2023 - 11:38

İzmir'de Karşıyaka Mahallesi'nde 18 Temmuz akşamı çocuklar arasında çıkan kavgaya, aileleri de dahil oldu.

Edinilen bilgiye göre; sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada evli ve 5 çocuk babası, inşaat işçisi Celal Bulut (32) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bulut, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen K.S., F.S., T.S., B.D., E.D. ve Ç.D.'yi gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.