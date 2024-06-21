Ünlü sanatçı Mazlum Çimen doğum gününde ölümden döndü

66 yaşında giren sanatçı Mazlum Çimen, doğum gününde kalp krizi geçirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2024 - 11:16
Ünlü sanatçı Mazlum Çimen doğum gününde ölümden döndü
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Ünlü sanatçı Mazlum Çimen, önceki gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen sanatçının kalbine stent takıldı.

Doğum gününü hastanede geçiren Çimen, sevenlerine sosyal medyadan sevindirici haberi verdi.

Çimen “Hem de doğum günümde bir kriz, bir stent, yeniden doğdum, doğum gününde tekrar doğmak da bana yakışır” diyen sanatçı “Soran sormayan herkese selam, iyiyim" dedi.


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