Ünlü sanatçı Nurhan Damcıoğlu'nun son isteği ortaya çıktı

Ünlü sanatçı Nurhan Damcıoğlu, 82 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kardeşi, ünlü sanatçının son isteğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2023 - 11:52
Ünlü sanatçı Nurhan Damcıoğlu'nun son isteği ortaya çıktı
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Ünlü kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. 2010 yılından itibaren yaşamını sürdürdüğü İzmir'de dün aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"GÜZEL ANILMAK İSTİYORDU"

Hürriyet'te yer alan habere göre, acı haberin ardından konuşan Nurhan Damcıoğlu’nun kardeşi Perihan Damcıoğlu, “Hep güzel anılmak istiyordu. Son bir konser yapmak gibi hayali vardı. Onu tamamlayamadı. İçinde ukde kaldı” dedi.

Nurhan Damcıoğlu için bugün 14.30'da İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi’nde veda töreni yapılacak. Törenin ardından sanatçı, İzmir Bostanlı Beşikçioğlu Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Doğançay Mezarlığı’na defnedilecek.



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