Ünlü sanatçı Ozan Doğulu dolandırıcıların hedefi oldu!

Ünlü DJ ve müzisyen Ozan Doğulu, sosyal medyada karşılaştığı sahte bir “Forex yatırımı” reklamı aracılığıyla 12 milyon TL dolandırıldı. İlk etapta durumu fark etmeyen Doğulu, dolandırıcıların yeniden para istemesi üzerine gerçeği anlayarak emniyete başvurdu.

DOLANDIRICILAR PARAYI YURT DIŞINA AKTARDI

Ekol TV muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’in özel haberine göre, Doğulu, dolandırıcıların güven veren yatırım teklifine inanarak yüksek meblağda para transferi gerçekleştirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ilk tespitlerine göre, Doğulu’nun yatırdığı yaklaşık 12 milyon TL, beş farklı yabancı borsaya ve dijital platformlara aktarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Doğulu’nun şikâyeti üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, paranın izini sürmek için teknik takip başlattı. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması amacıyla geniş çaplı bir siber operasyon yürütülüyor. Paranın aktarıldığı dijital cüzdanlar ve borsa platformları üzerinde incelemeler devam ediyor.

GÜVENİ SUİSTİMAL ETTİLER

Dolandırıcıların, sosyal medya üzerinden ulaştıkları Ozan Doğulu’ya profesyonel görünümlü bir yatırım arayüzü sundukları, sözde yatırım danışmanlarıyla iletişime geçirdikleri öğrenildi. Sistemli biçimde yürütülen bu dolandırıcılık planıyla Doğulu'nun ikna edildiği ve milyonlarca lira kaybettiği tespit edildi.

UZMANLARDAN UYARI

Olayın ardından açıklama yapan siber güvenlik uzmanları, sosyal medyada sıkça rastlanan sahte yatırım, kripto para ve Forex reklamlarına karşı vatandaşları uyardı. Uzmanlar, “Resmi olmayan kaynaklardan gelen yatırım tekliflerine karşı temkinli olunmalı. Hiçbir güvenilir yatırım şirketi sosyal medya aracılığıyla bireysel mesajlarla teklif sunmaz” uyarısında bulundu.