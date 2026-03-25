Ünlü şarkıcı Hande Yener'den 'Erol Köse' paylaşımı!

25.03.2026 11:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Sarıyer’de oturduğu binanın 16. katından düşerek yaşamını yitiren Erol Köse için sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü şarkıcı Hande Yener, "Keşke böyle olmasaydı demekten başka bir söz bulmak zor. Maalesef ki olan biten her şey çok üzücü..." dedi.

Ünlü şarkıcı Hande Yener, İstanbul Sarıyer’de yaşadığı binanın 16'ncı katından düşerek hayatını kaybeden Erol Köse ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

"OLAN BİTEN HER ŞEY ÇOK ÜZÜCÜ"

Yener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erol Köse'nin vefatına ilişkin şunları kaydetti:

"Erol Köse’ye Allah’tan rahmet diliyorum ve biricik kızı Dijan’a, Ajlan hanıma ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Kendisinin kariyerime katkısı çoktu, ben hep onu iyi hatırlayacağım.

Uzun yıllar birçok albümümün yapımcılığını üstlendi, beni neredeyse hiç kırmadı ve bir şekilde hep orta yol bulduk. Ufak tefek sürtüşmelerimiz olmuştur ama kayda değer şeyler değildi.

Bir zaman sonra sözleşmemizin süresi bitti ve kariyer yollarımız ayrıldı ama sonrasında da iletişimimiz devam etti. Keşke böyle olmasaydı demekten başka bir söz bulmak zor. Maalesef ki olan biten her şey çok üzücü..."

Hande Yener, Erol Köse için dün Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen cenaze törenine de katılmıştı.

Rüzgar Erkoçlar’dan yaşamını yitiren Erol Köse’ye dikkat çeken sözler Ünlü yapımcı Erol Köse’nin ölümünün ardından sessizliğini bozan Rüzgar Erkoçlar, sosyal medyadan sitem dolu bir paylaşım yaptı.
Yapımcı Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı Sarıyer’de bulunduğu binanın 16'ncı katından düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse (61), son yolculuğuna uğurlandı. Köse'nin cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde ikindi vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Müzisyen Dora Altınbaşak "Dünya insan para kazandı; ne konserlere gidildi, ne paralar kazanıldı. Kimin sayesinde? Erol Köse'nin sayesinde. Erol Köse Hakk'ın rahmetine kavuştu, bir de arkasından adamın beddualar ediyorlar, neler neler söylüyorlar" dedi.
Erol Köse'nin hayatını kaybetmesinin ardından Seda Sayan'dan açıklama: 'Zamanında çok beddua etmiştim...' Yapımcı Erol Köse’nin hayatını kaybetmesinin ardından konuşan şarkıcı Seda Sayan, geçmişte yaşadıkları gerilime atıfta bulunarak “Özür dilemişti, affetmiştim ama çok beddua ettim zamanında” dedi.