Ünlü şarkıcı Hande Yener'den 'Erol Köse' paylaşımı!

Ünlü şarkıcı Hande Yener, İstanbul Sarıyer’de yaşadığı binanın 16'ncı katından düşerek hayatını kaybeden Erol Köse ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Yener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erol Köse'nin vefatına ilişkin şunları kaydetti:

"Erol Köse’ye Allah’tan rahmet diliyorum ve biricik kızı Dijan’a, Ajlan hanıma ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Kendisinin kariyerime katkısı çoktu, ben hep onu iyi hatırlayacağım.

Uzun yıllar birçok albümümün yapımcılığını üstlendi, beni neredeyse hiç kırmadı ve bir şekilde hep orta yol bulduk. Ufak tefek sürtüşmelerimiz olmuştur ama kayda değer şeyler değildi.

Bir zaman sonra sözleşmemizin süresi bitti ve kariyer yollarımız ayrıldı ama sonrasında da iletişimimiz devam etti. Keşke böyle olmasaydı demekten başka bir söz bulmak zor. Maalesef ki olan biten her şey çok üzücü..."

Hande Yener, Erol Köse için dün Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen cenaze törenine de katılmıştı.