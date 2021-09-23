Ünlü şarkıcı Jehan Barbur’un annesi Müryel Barbur yaşamını yitirdi
Ünlü şarkıcı Jehan Barbur, uzun süredir hastalıkla mücadele eden annesi Müryel Barbur’un yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Ünlü şarkıcı Jehan Barbur’un annesi Müryel Barbur yaşamını yitirdi. Müryel Barbur uzun süredir hastalık ile mücadele ediyordu.
Ünlü şarkıcı acı haberi Instagram hesabından takipçileriyle şu şekilde paylaştı;
“Canımın parçası annem Hoşça kal… Uzun süredir verdiğimiz mücadele ruhunun bugün huzura kavuşmasıyla son buldu. Başka türlü bir uğurlama tercih ederdik. Fakat pandemi sebebiyle kilise ayini ve cenaze törenimiz sadece aile arasında olacaktır. Son üç yıldır yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Bu acıdan uzak olmanız dileğimle. Jehan”
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