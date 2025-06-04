Ünlü şarkıcı Jessie J kansere yakalandığını duyurdu!

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Jessie J, meme kanserine yakalandı.

Şarkıcı, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda sağlığı hakkında dikkat çeken açıklamada bulundu.

ÜNLÜ ŞARKICI KANSERE YAKALANDIĞINI DUYURDU

37 yaşında ve anne olan şarkıcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bunu hayranlarımla ve beni önemseyen insanlarla paylaşmak istiyorum ve ayrıca paylaşımcı biriyim. Hayatımda yaşadığım her şeyi her zaman paylaştım. 'No Secrets' şarkım çıkmadan önce bana meme kanseri teşhisi konuldu."

"BEN ERKEN KELİMESİNİ AKLIMDA TUTMAYA ÇALIŞIYORUM"

Kanserin erken teşhis edildiğini belirten şarkıcı sözlerine şöyle devam etti:

"Kanser her haliyle berbat bir şey ama ben erken kelimesini aklımda tutmaya çalışıyorum."

Şarkıcı, Summertime Ball festivalinden sonra ameliyat olacağını ve bir süre "ortalardan kaybolacağını" söyledi.



