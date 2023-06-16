Arzum Onan ile boşanan Mehmet Aslantuğ'dan ilk açıklama

Yayınlanma: 16.06.2023 - 17:18

Güncelleme: 16.06.2023 - 17:18

Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini geçtiğimiz ay sonlandıran Mehmet Aslantuğ, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak boşanmaya sürecini açıkladı. Onan'ı terk etmediğini belirten Aslantuğ, "Ayıp ve utanma duygusuyla büyüdüm, öyle de gideceğim bu hayattan. Biricik sevgili Arzum’u ben terk etmedim. Kalbimi başka birine vermedim" dedi.

"DAVAYI SEN AÇ DEDİM"

Aslantuğ paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bir yıl önce dikkatli, özenli, saygılı bir ifadeyle şunu söyledi: 'Birkaç yıldır baş etmeye çabaladığım ama edemediğim bir durum var. Artık karı koca gibi hissetmiyorum. Kendime ait bir evde yaşamak istiyorum.' Ben de… Pek kolay olmasa da… Anlayışla, saygıyla karşıladım elbette. Küskün davranmadım. Sadece şunu söyledim ‘Böyle bir durumu yönetemem. O halde hukuken de ayrılalım. Davayı da sen aç ve tamamen özgür ol, kendini öyle ara."

"BANA YA DA ONA YÜKLENMEYİN ARTIK"

Kendisine de Arzum Onan'a da yüklenilmemesi çağrısında bulunan Aslantuğ, "Hepsi budur ve aylardır benim için de hiç kolay olmamıştır. Çok kıymetli bir dost olarak kalacaktır. Biricik evladımızın kalbi de kendi gibi güzel annesi olarak. Lütfen bana ya da ona yüklenmeyin artık. İkimiz de kalan hayatımıza/başkaca sorumluluklarımıza sahip çıkmaya çalışalım" dedi.



