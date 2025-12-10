Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.12.2025 09:00:00
Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem'in acı günü!

Şarkıcı Mehmet Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, babası Sücaattin Erdem'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

"Hakim Bey", "Acıyı Sevmek Olur Mu" ve "Bir Elmanın Yarısı" gibi sevilen şarkılarıyla büyük beğeni toplayan ünlü şarkıcı Mehmet Erdem, babası Sücaattin Erdem'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Babam Sücaattin Erdem'i kaybettik. Cenazesi, Çarşamba günü öğle namazına müteakiben Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nden kaldırılacaktır."

Mehmet Erdem'in eşi oyuncu Vildan Atasever de, vefat açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı.

İlgili Konular: #vefat #Baba #şarkıcı

