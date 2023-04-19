Şarkıcı Kurtuluş Kuş'un yurtdışı yasağı kefaletle kaldırıldı

Yayınlanma: 19.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.04.2023 - 03:00

Şarkıcı Kuş’un daha önce reddedilen yurtdışı yasağının kalkması istemi, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık’ın avukat kızı Melek Gökçen Alıcık’ın, davaya müdahil olmasıyla kabul edildi.

KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

B.B.’nin babası Ö.B. ise karara tepki gösterdi.

Baba Ö.B., avukat Melek Gökçen Alıcık’ın Kuş’a vekil olmasıyla yurtdışı yasağının kaldırıldığını öne sürdü. Ö.B., “400 bin lira dediğiniz para nedir bu zamanda zaten? Bu adamın kaçma şüphesi olduğu için ikinci celsede yurtdışı yasağı koyuldu. Siyasi başkanın kızının vekâlet koyması bu yasağı kaldırdı. Vekâlet koyduktan sonra 5-10 gün zarfında yasak kalktı” ifadelerini kullandı.

400 BİN TL KEFALET

Kuş’un kollanıldığını öne süren Ö.B., şunları söyledi:

“3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bir açıklaması var. ‘Verdiğimiz kararda tereddüt bile etmeden’ diye bir yazısı var. Buna karşın 1. Ağır Ceza Mahkemesi bunu kaldırdı 400 bin TL kefaletle. Bu adam yurtdışına gidip gelmezse bunun hesabını kim verecek? Bir şekilde bu adam korunup kollanıyor gibi geliyor bize. Beşer kere reddedilmiş bir yasak. Altıncı itirazda bir vekâlet girdikten sonra niye kalkıyor? Dosyaya giren herhangi bir şey yok. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz.”