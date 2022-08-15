Ünlü şarkıcı Robbie Williams o diyet yüzünden ölümden döndü!

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 07:17

Yapılan araştırmalara göre dünyanın her yerinde sayısız besinle birlikte farklı diyet ve çaylar uygulanıyor. Uzmanlar tek besin üzerinden yapılan diyetlere karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.

Haber Global'de yer alan habere göre, İngiliz şarkıcı Robbie Williams geçtiğimiz aylarda balık diyetini uyguladı ve bu diyet yüzünden ölümden döndü. Fazla balık tüketimi sonrası vücutta civa zehirlenmesine neden olduğu ortaya çıktı.

Balık her ne kadar omega 3 bakımından faydalı olsa da her besinde olduğu gibi fazla tüketmek hayatı riske atmanıza ve sağlıksız bir vücuda sebep olur. Hatta yapılan araştırmalar bu tip tek beslenmenin ölüme bile neden olduğunu ortaya çıkardı.

BALIK DİYETİ NEDİR?

Balık tüketimi diyetisyenler tarafından haftada iki defa tüketilmesi tavsiye ediliyor. Ancak bu diyette 5 günde 3 kilo yağ tüketileceğine yönelik uzman görüşleri bulunuyor. Bu da çok fazla balık tüketimi demek oluyor. Ama fazla balık tüketimi de civa zehirlenmesine neden olup ölüme yol açıyor.

Yapılan araştırmaya göre haftada iki porsiyon balık yemek, cilt kanseri riskinin artmasıyla bağlantılı olduğu söyleniliyor. ABD'deki araştırmacılar, bu miktarın, insanları en ölümcül cilt kanseri türü olan malign melanom riskine sokabileceği konusunda uyardılar.

Yeni yapılan bir araştırmada ise, Brown Üniversitesi'nden uzmanlar, günlük balık alımı 42,8g olan kişilerin, günlük balık alımının 3,2 g olan kişilere göre %22 daha yüksek malign melanom riskine sahip olduğunu buldu.

KIZARTILMIŞ BALIK VE TON BALIĞI İLE MELANOMLA İLİŞKİLİ

Araştırmacılar daha sonra kanser kayıtlarından elde edilen verileri kullanarak 15 yılda gelişen yeni melanom vakalarının sıklığını hesapladılar. İnsanların kilosu, ailede kanser öyküsü ve yerel bölgelerindeki ortalama, UV radyasyon seviyeleri gibi sonuçları etkileyebilecek faktörleri hesaba kattılar.

Genel olarak, 5.034 kişi çalışma süresi boyunca malign melanom ve 3.284 kişi evre 0 melanom üretimi sağladı. Araştırmaların sonucunda ise, toplam balık alımının daha yüksek risklerle bağlantılı olduğunu gösterdi.

Londra Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nde genetik ve epidemiyoloji bilim insanı olan Dr. Michael Jones'da şunları söyledi: "Kızartılmamış balık ve ton balığı alımının daha yüksek oranda melanomla ilişkilidir" diye açıkladı.