Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Jimmy Buffett uykusunda hayatını kaybetti

Yayınlanma: 02.09.2023 - 14:37

Güncelleme: 02.09.2023 - 14:37

Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Jimmy Buffett, 76 yaşında hayatını kaybetti. Hit şarkısı Margaritaville tanınan şarkıcının uykusunda öldüğü açıklandı.

“BİR ŞARKI GİBİ YAŞADI”

Buffett'ın X hesabından yapılan açıklamada "Jimmy, 1 Eylül gecesi ailesi ve arkadaşlarıyla çevrili olarak huzur içinde hayatını kaybetti. Son nefesine kadar bir şarkı gibi yaşadı ve özlenecek" denildi.

En büyük hiti Margaritaville'i 1977 yılında piyasaya süren şarkıcı ayrıca Cheeseburger in Paradise ve Come Monday gibi şarkılarıyla da dikkat çekmişti.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Mayıs ayında hastaneye kaldırılan sanatçı bu yüzden konserlerini iptal etmek zorunda kalmıştı.

Jimmy Buffett'ın ölüm nedeni açıklanmadı.