Ünlü Şef Mehmet Özer'in beyninde kitle tespit edildi

25 Ağustos 2022 Perşembe, 08:33

Günaydın gazetesi yazarı Bülent Cankurt, ünlü şef Mehmet Özer'in beyninde tespit edilen kitle nedeniyle ameliyat edildiğini yazdı. Bülent Cankurt şef Mehmet Özer'in hiç beklenmedik bir anda beyninde bir kitle tespit edildiğini ve bu nedenle ameliyat olduğunu belirttiği yazısında ünlü şefin hem ailesini hem de sevenlerini korkuttuğunu belirtti.

BEYİN AMELİYATINA ALINAN MEHMET ÖZER YOĞUN BAKIMDA YATTI

Ünlü şef Mehmet Özer'in beyninde bulunan kitlenin bir tesadüf sonucu öğrenildiği ve çok hızlı bir şekilde beynindeki kitleye müdahale edildiği öğrenildi. Beyin ameliyatı olan Mehmet Özer operasyon sonrası yoğun bakıma alındı.

MEHMET ÖZER PATOLOJİDEN GELECEK RAPORU BEKLİYOR

Özer'in geçirdiği beyin ameliyatından sonra bir gün yoğun bakımda kaldığı sonra da durumunun düzelmesi üzerine normal odaya alındığı belirtildi. Mehmet Özer'in beyninden alınan kitle patolojiye gönderildi. Şimdi Mehmet Özer ve yakınları patolojiden gelecek raporu bekliyor.

MEHMET ÖZER KİMDİR?

1971 doğumlu olan Mehmet Özer, aslında Halkla İlişkiler Uzmanıdır.

Uzun yıllar otelcilik sektöründe çalışmış olan Mehmet Özer, Türk Televizyonlarında yaptığı yemek programları ile dikkat çekmiştir.

Tülin Şahin ile 2005 yılında evlenen Özer, 2017 yılında boşandı.

Bir dönem "Hayatın Tadı" isimli programı sunmuştur.

"Mehmet Özer ile Mutfakta" adlı yemek programını hazırlayıp sunmaktadır.



