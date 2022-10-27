Ünlü sunucu Erkan Yolaç'tan kötü haber: Yoğun bakımda olduğu öğrenildi

27 Ekim 2022 Perşembe, 09:23

87 yaşındaki Erkan Yolaç'ın hastanede tedavi gördüğü ve 10 gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Zatürresi nükseden Yolaç'ın belirli aralıklarla yoğun bakıma girdiği ancak bilincinin yerinde olduğu bildirildi. Yolaç, "Evet-Hayır" programı ile hafızalara kazınmıştı.

ERKAN YOLAÇ KİMDİR?

Erkan Yolaç 24 Şubat 1935 tarihinde Babaeski'de doğdu. Alpullu Şeker Fabrikası'nın revirinde doğan Yolaç aslen Edirnelidir. Yolaç'ın ailesi 1941 yılında İstanbul'a taşındı. Yolaç, önce Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde sonra Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde eğitim aldı. Babasının işi gereği Kastamonu'ya taşındılar. Burada lisedeyken edebiyat öğretmeni Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye mikrofonlarından sunum yaptı. Belediye başkanı Osman Zeki Oktay'ın da sunumunu beğenmesiyle tüm anonsları o yapmaya başladı. 1960 yılında Ankara Radyosu'nun sınavlarını kazanarak orada çalışmaya başladı. İlerleyen yıllarda Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalışmaya başladı. Ancak Türkiye kendisini sunduğu 'Evet-Hayır'' yarışmasıyla tanıdı.

1976 Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile evlidir. Çiftin Göksu ve Mehmet adında iki çocukları var.

Yolaç'ın rol aldığı filmler: